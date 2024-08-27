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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطلب تعزيز حراسة نجله في ميامي

FILE - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, second from left, and son Yair, left, pose for a photo in Tel Aviv, Israel, Jan. 23, 2020. An Israeli court ruled Wednesday, Aug. 30, 2023 that Prime Minister Benjamin Netanyahu’s son must compensate a woman who sued him after he implied she was having an affair with his father’s foremost political opponent. The court ordered Netanyahu’s eldest son, Yair Netanyahu, to pay over $34,000 in compensation and $6,000 in legal costs to a woman named Dana Cassidy. (Aleksey Nikolskyi/Sputnik Kremlin Pool Photo via AP, File)
يائير (يسار) نجل نتنياهو يعيش في ميامي منذ أبريل/نيسان العام الماضي (أسوشيتد برس)
27/8/2024-|آخر تحديث: 28/8/202412:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قال موقع "والا" الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب تعزيز حراسة نجله يائير؛ تحسبا لانتقام إيراني من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماسإسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح الموقع أن نتنياهو طلب مؤخرا تشديد الإجراءات الأمنية حول نجله يائير؛ خوفا من أن يتركز رد الفعل على اغتيال هنية من "إيران أو وكلائها ضد شخصيات إسرائيلية وأهداف في الخارج"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي منذ أبريل/نيسان 2023، تحت حراسة جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، بتكلفة بـ2.5 مليون شيكل (نحو 680 ألف دولار) سنويا، وفق موقع "والا".

ونقل الموقع عن مصادر -مقربة من رئيس الوزراء لم يسمها- قولها إن مدير مكتب نتنياهو، يوسي شيلي توجه في الأيام الأخيرة إلى اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة لجهاز الشاباك بطلب فحص مدى كثافة الحراسة حول يائير.

JERUSALEM, ISRAEL - JANUARY 22: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu prays with his sons Yair and Avner at the Western Wall, Judaism holiest site on January 22, 2013 in Jerusalem, Israel. Israel's general election voting has begun today as polls show Netanyahu is expected to return to office with a narrow majority. (Photo by Uriel Sinai/Getty Images)
معاريف قالت سابقا إن يائير (يسار) يكلف خزينة إسرائيل مئات آلاف الدولارات لأمنه وبرامجه الترفيهية (غيتي)

وأضافت المصادر أن اللجنة الاستشارية طلبت الحصول على مواد استخباراتية تبرر التشديد الأمني، وعدم الاعتماد على الحس الأمني وحده.

وكانت المسؤولية عن أمن أفراد عائلة نتنياهو في أيدي وحدة "ماغن" التي تعمل تحت إشراف مكتبه، لكن المظاهرات "العاصفة" في تل أبيب ضد خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل عام 2023، دفعت عائلة نتنياهو إلى طلب زيادة الأمن حولها.

وقاد ذلك إلى نقل الأمر إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة للشاباك، وهي المسؤولة عن أمن رموز وقيادات الحكم في إسرائيل. وبالفعل، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة نتنياهو على نقل مسؤولية تأمين العائلة إلى الشاباك.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن يائير نتنياهو يستجم في حديقة "يوسمايت" في كاليفورنيا مع مرافقته وحارسين شخصيين على نفقة الشعب الإسرائيلي في حين يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في قطاع غزة.

ويكلف يائير خزينة إسرائيل مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، وخصصت لذلك ميزانية من جهاز الشاباك قدرها 275 ألف دولار، بحسب الصحيفة.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول

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