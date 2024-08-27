غارات إسرائيلية والإعلام اللبناني يتهم الاحتلال باستخدام قذائف فسفورية

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص أصيبوا في غارتين إسرائيليتين على بلدتين جنوبي لبنان، في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد موقع ومبان عسكرية إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن 3 أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية على بلدة المجادل بقضاء مدينة صور، في حين أصيب رابع في غارة على بلدة شيحين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بقصف المدفعية الإسرائيلية بقذائف فوسفورية المرج الجنوبي جنوب شرق بلدة ميس الجبل، قرب طريق الجدار- درب الحورات، مما أشعل حريقا في المكان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي كذلك منطقة تل النحاس عند أطراف بلدة برج الملوك، حسب الوكالة، في حين استهدفت مسيّرة إسرائيلية سهل المجادل شرق صور، وأغارت طائرات إسرائيلية على منطقة مفتوحة عند أطراف بلدة النبطية الفوقا الشرقية (جنوب).

كما أشار مراسل الجزيرة إلى غارة إسرائيلية أخرى على بلدة العديسة جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بالجليل الأعلى بمسيّرة انقضاضية، وقال إنه أصابها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، كما أعلن أنه قصف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعا بـ"الأسلحة المناسبة".

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وأمس الاثنين، هاجم حزب الله البلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان بنحو 20 صاروخا، وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 14 بلدة بالجليل الأعلى (شمالي إسرائيل) تحسبا لسقوط صواريخ ومسيرات.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وجاء إطلاق تلك الصواريخ أمس تزامنا مع الإعلان عن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ونظيره الأميركي تشارلز براون إلى المنطقة.

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو مستوطنات ومواقع للاحتلال فجر الأحد، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

في المقابل، شنت إسرائيل عشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "100 طائرة حربية إسرائيلية" شاركت في الهجوم على أكثر من 200 هدف بلبنان.