طالبت 60 منظمة صحفية وحقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل على خلفية عمليات القتل غير المسبوقة والانتهاكات التي ترتكبها بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وأكدت تلك المنظمات -في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات اليوم الاثنين لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل- أنها تحققت أن إسرائيل قتلت عددا من الصحفيين عمدا.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين" ومنظمات أخرى بارزة.

وقالت المنظمات في رسالتها للاتحاد الأوروبي "ردا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب (في غزة)، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين" الإسرائيليين.

وتابعت "نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل" في غزة.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل (كونها دولة غير عضو) باتفاقات شراكة هي بمثابة معاهدات تحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارة.

ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، متهمة إسرائيل بأنها "تدوس بوضوح على هذه المادة".

وبناء على ذلك، أكدت ماجيرزاك أن "على الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لإسرائيل، أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذا ويبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عن المذبحة ضد الصحفيين، واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال فتح الوصول الإعلامي إلى غزة".

وقالت المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية إن إسرائيل قتلت عمدا 5 صحفيين في غزة، مشيرة إلى أنها تحقق في 10 حالات أخرى، وترجح أن العدد أكبر بكثير مما توصلت إليه.

كما أكدت أن الحرب المدمرة في غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ عقود، وقالت إن أكثر من 130 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا قتلوا على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن "ما لا يقل عن 30 منهم قتلوا أثناء أداء عملهم، كما قُتل 3 صحفيين لبنانيين وصحفي إسرائيلي خلال الفترة نفسها".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن في 20 أغسطس/آب الجاري ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بعد استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 170 خلال الأشهر الـ10 الماضية.