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مقتل العشرات بهجمات وعمليات عسكرية في بلوشستان باكستان

Security personnel stand near the charred vehicles at the shooting site on the national highway in Musakhail district, Balochistan province on August 26, 2024. - Separatist gunmen shot and killed at least 22 people in southwest Pakistan on August 26 in an attack that singled out ethnic Punjabis, government officials said. Dozens of militants carried out the shootings early Monday in the district of Musakhail in impoverished Balochistan province, where security forces are battling sectarian, ethnic and separatist violence. (Photo by AFP)
من موقع إطلاق نار على مركبات بالطريق السريع في إقليم بلوشستان (الفرنسية)
26/8/2024

أفاد مسؤولون في باكستان، اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 60 شخصا في 3 هجمات وعدة عمليات عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وسط تقارير عن تبني "جيش تحرير بلوشستان" المسؤولية عن تلك الهجمات.

وأوضح مراسل الجزيرة أن 23 من هؤلاء قتلوا في هجوم مسلح على حافلة ركاب بمقاطعة موسى خيل بالإقليم، في حين قال مدير الشرطة في المقاطعة أيوب آتشكزاي إن 10 مسلحين على الأقل مجهولي الهوية أوقفوا الحافلة على طريق رئيسي وأطلقوا النار على مَن فيها.

ورجح مدير الشرطة أن يكون أفراد مما يعرف بجيش تحرير بلوشستان هم مَن أقدموا على تنفيذ هذا الهجوم، في حين قال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان إن "تلك الهجمات خطة مُعدة لنشر الفوضى في باكستان"، وإن قوات الأمن قتلت 12 مسلحا في عمليات تلت الهجمات التي وقعت أمس الأحد واليوم الاثنين.

وقال الجيش الباكستاني إن 14 جنديا وشرطيا و21 مسلحا قتلوا في مواجهات تلت الهجمات الرئيسية التي استهدفت حافلات وشاحنات بضائع على طريق رئيسي سريع، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان عدد القتلى من المسلحين الذي أعلنه الجيش يشمل الـ12 الذين أكدت وزارة الداخلية مقتلهم.

Relatives carry the body of a victim, who died in a separatist militants shooting, to a hospital in Quetta on August 26, 2024. - Separatist militants killed at least 39 people in "coordinated" attacks in southwestern Pakistan on August 26, that largely targeted ethnic Punjabis, government officials said. (Photo by Banaras KHAN / AFP)
جثة أحد الضحايا خلال نقلها إلى مستشفى في كويتا (الفرنسية)

وأوضح مسؤولون محليون أن 23 راكبا على الأقل قتلوا في هجمات الطريق السريع وأُضرمت النيران في 35 مركبة، في هجمات تعد أوسع نطاقا منذ سنوات في إطار ما يوصف بأنه تمرد يشنه مسلحون منذ عقود للمطالبة بانفصال الإقليم الغني بالموارد، عن باكستان.

كما ذكر مسؤول بالسكك الحديدية أن عبوات ناسفة انفجرت في خط يربط بين باكستان وإيران وجسر سكك حديدية يربط بين كويتا عاصمة الإقليم وباقي مناطق باكستان، مشيرا إلى أن حركة القطارات توقفت من كويتا وإليها، فيما قالت الشرطة إنها عثرت على 6 جثث لم يتم التعرف عليها بعد بالقرب من جسر السكك الحديدية.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان -في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى صحفيين- المسؤولية عن تلك الهجمات وهجمات أخرى إحداها على قاعدة شبه عسكرية رئيسية.

من جانبها، لم تؤكد السلطات الباكستانية وقوع تلك الهجمات، في حين تعهد مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان، بالرد على الهجمات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وفق رويترز.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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