نتنياهو: لا يهمني موقف المؤسسة الأمنية بشأن محور فيلادلفيا

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، جراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شروطه، إذ نقلت عنه قوله إنه لا يهمه موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على حدود القطاع مع مصر.

وفي أحدث تجليات الخلاف الداخلي الإسرائيلي، قالت القناة الـ12 مساء اليوم الاثنين إن عائلات المجندات الأسيرات عقدت اجتماعين منفصلين مع نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بسبب التوتر بينهما.

ونُقل عن نتنياهو قوله خلال لقائه مع عائلات المجندات "لن نتراجع عن مطلبنا بشأن محور فيلادلفيا ولا يهمني موقف الأجهزة الأمنية".

كما نسبت صحيفة معاريف إلى نتنياهو القول إن "انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا سيضع علامة استفهام كبيرة بشأن قدرتنا على العودة إليه".

وأضاف "إذا انسحبنا من محور فيلادلفيا الآن سنتعرض لضغوط هائلة لمنع احتلاله مجددا".

إصرار نتنياهو

ونقلت القناة الـ12 عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو مصمم على إعادة المخطوفين وبقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل".

واحتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ومحور فيلادلفيا في مايو/أيار الماضي بعد أشهر من بدء الحرب على غزة.

ويصر نتنياهو على إبقاء المحور تحت الاحتلال ضمن شروط جديدة أضافها في مفاوضات وقف إطلاق النار، بينما تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي بناء على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي، بما يفضي للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت تأكيده لعائلات المجندات الأسيرات أن غياب إسرائيل عن محور فيلادلفيا لا يمثل مشكلة أمنية.

ونسبت القناة إلى غالانت القول إن "بإمكاننا التعامل مع الوضع في محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه لمدة 6 أسابيع".

في السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن احتمال التوصل إلى صفقة ليس كبيرا ما دام هناك تمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا.

محادثات القاهرة

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن محادثات وقف إطلاق النار متواصلة في القاهرة على مستوى فرق العمل، وستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى.

وأضاف أن الهجمات المتبادلة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل أمس الأحد لم تؤثر على محادثات القاهرة.

من ناحية أخرى، قالت حركة حماس أمس إن وفدها الذي غادر القاهرة طالب بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات لقناة الأقصى، إن الاحتلال وضع شروطا جديدة لقبول الاتفاق وتراجع عن ما وافق عليه مسبقا.

ورأى حمدان أن الإدارة الأميركية -التي دفعت بمقترح جديد "لسد الفجوات" منتصف الشهر الجاري- تشيع أملا كاذبا بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية.