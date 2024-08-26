ناشطة يهودية أميركية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تدعمها واشنطن

وصفت الناشطة اليهودية الأميركية ميديا بنيامين الوضع في قطاع غزة بأنه يشهد إبادة جماعية، داعية الولايات المتحدة إلى وقف دعمها لإسرائيل.

جاء ذلك في حديث للأناضول قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "الخلاص المقدس" الذي صوره تلفزيون "تي.آر.تي وورلد" التركي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويسلط الفيلم الضوء على وحشية المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين. ومن المقرر عرضه السبت المقبل.

وأكدت بنيامين أن الوقت قد حان لكي يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وإنهاء الحرب في غزة التي تشهد إبادة جماعية ومحاولة ممنهجة للقضاء على الفلسطينيين.

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة هي محاولة لجعل حياة الناس غير صالحة للعيش، ولإجبارهم على مغادرة وطنهم.

وتابعت "ما نشهده في غزة ليس مجرد صراع، بل حملة مخططة للقضاء على جميع السكان". وشددت على ضرورة اعتراف العالم بأن ما يحصل في غزة هو إبادة جماعية والتصرف وفقا لذلك.

وانتقدت بنيامين الإدارة الأميركية لدعمها إسرائيل رغم كل الفظائع التي ترتكبها، داعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بالكامل.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لشحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، واصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم الأميركية.

وبدعم أميركي واسع تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.