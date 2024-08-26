مسلحون يقتلون 22 شخصا في بلوشستان بباكستان

أعلنت السلطات أن مسلحين أوقفوا حافلات وقتلوا 22 شخصا بالرصاص في موسى خيل بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال مدير الشرطة في المقاطعة أيوب آتشكزاي إن 10 مسلحين على الأقل مجهولي الهوية أوقفوا حافلة على طريق رئيسي، وأطلقوا النار على من فيها.

ورجّح آتشكزاي أن يكون أفراد مما يُعرف بجيش تحرير بلوشستان هم من أقدموا على تنفيذ هذا الهجوم.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في مقاطعة موسى خيل أن المسلحين أوققوا عدة حافلات وشاحنات على طريق سريع، وأطلقوا النار على ركاب من إقليم البنجاب بعد أن قاموا بالتحقق من هوياتهم.

وذكر المسؤول المحلي أن القتلى 3 من البلوش و19 بنجابيا معظمهم عمال.

ورجّح مسؤول آخر بالمنطقة أن يكون مسلحون مما يُعرَف بجيش تحرير بلوشستان وراء الهجوم، ويُعَد هذا الفصيل من أكثر المجموعات المسلحة نشاطا في بلوشستان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، نفذ مسلحون هجوما مشابها في مدينة نوشكي بإقليم بلوشستان، حيث أوقفوا حافة وقتلوا بالرصاص 11 من ركابها.