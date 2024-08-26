جيش تحرير بلوشستان يتبنى هجمات خلفت عشرات القتلى بباكستان

تبنى جيش تحرير بلوشستان هجمات دامية استهدفت اليوم الاثنين مدنيين ومواقع أمنية وعسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان وأسفرت عن مقتل 39 شخصا.

ووقع أعنف الهجمات على طريق سريع يربط إقليمي بلوشستان والبنجاب بمقاطعة موسى خيل، حيث اعترض مسلحون انفصاليون في وقت مبكر اليوم حافلات وشاحنات وأنزلوا الركاب قبل أن يقتلوا 23 من العمال البنجابيين بالرصاص بعد التحقيق من هوياتهم، بحسب مسؤولين محليين.

وقال مدير الشرطة في المقاطعة أيوب آتشكزاي إن 10 مسلحين على الأقل أوقفوا حافلة على طريق رئيسي، وأطلقوا النار على من فيها، ثم أحرقوا 10 مركبات.

وبحسب مسوؤل محلين فإن القتلى 3 من البلوش و19 بنجابيا معظمهم عمال. وأظهرت صور حافلات وشاحنات محترقة في موقع الهجوم.

كما انفجرت عبوات ناسفة في خط يربط بين باكستان وإيران وجسر للسكك الحديدية يربط بين كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وبين باقي مناطق باكستان.

وقال مسؤول بالسكك الحديدية إن حركة القطارات من وإلى كويتا توقفت، بينما قالت الشرطة إنها عثرت بالقرب من الجسر المستهدف على 6 جثث لم يتم التعرف عليها بعد.

وبشكل متزامن تقريبا، استهدف المسلحون مراكز للشرطة وقوات الأمن في الإقليم مترامي الأطراف، وأسفرت إحدى الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 10، وفقا للمسؤولين في الأقليم.

مدنيون أبرياء

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى صحفيين، أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن هذه الهجمات.

كما أعلن مسؤوليته عن هجمات أخرى أحدها استهدف قاعدة شبه عسكرية رئيسية.

وزعم التنظيم الانفصالي أن مقاتليه استهدفوا عسكريين يتنقلون في ملابس مدنية، وأنه تم إطلاق النار عليهم بعد التحقق من هوياتهم.

لكن وزارة الداخلية الباكستانية أكدت أن القتلى الذين كانوا في حافلات وشاحنات مواطنون أبرياء.

وندد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجمات، وتعهد في بيان بالرد وتقديم المسؤولين عن الهجمات للعدالة.

وقال مسؤول في الشرطة إن 6 من أفراد الأمن و3 مدنيين وزعيم قبلي قتلوا في اشتباكات مع مسلحين اقتحموا مركزا لقوات شبه عسكرية في منطقة قلات بوسط الإقليم.

كما قال مسؤولون إن مراكز للشرطة تعرضت أيضا للهجوم في بلدتين ساحليتين بالجنوب، لكن عدد القتلى لم يتأكد بعد.

ويستهدف المسلحون الانفصاليون العمال القادمين من إقليم البنجاب شرقي باكستان، ويعتبرون أنهم يستغلون موارد بلوشستان. وفي السابق، استهدف الانفصاليون أيضا المصالح الصينية والصينيين الذين يعملون في الإقليم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، نفذ مسلحون هجوما مشابها في مدينة نوشكي بإقليم بلوشستان، حيث أوقفوا حافة وقتلوا بالرصاص 11 من ركابها.