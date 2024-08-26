مباحثات قطرية إيرانية بشأن تطورات الأوضاع في غزة

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات الاثنين في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول الوضع في غزة وتطورات جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

وأكد اللقاء على أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤولٍ إقليمي إلى طهران منذ تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة مهامها.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

يذكر أنه بدعم أميركي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.