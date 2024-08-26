لبيد: حكومة نتنياهو تعرض علينا الحرب إلى الأبد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض على الإسرائيليين الاستمرار في الحرب إلى الأبد.

ونقلت صحيفة معاريف عن لبيد قوله إن على نتنياهو أن يعقد صفقة لإعادة المختطفين حتى لو ألحقت به ضررا سياسيا.

ورأى لبيد أنه كان ينبغي على الحكومة، ومنذ فترة طويلة، أن تعقد صفقة وتوجه اهتمامها إلى جبهة الشمال.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه لن يرفع يده حتى إسقاط الحكومة التي قال إنها بدأت تتصدع منذ مغادرة بيني غانتس مجلس الحرب.

وشدد على أنه من غير الصحيح "أن نخوض معركة لمدة 11 شهرا"، مؤكدا أنه على إسرائيل عقد صفقة في غزة، والاهتمام بقضية الشمال.

ويوجه لبيد انتقادات مستمرة إلى نتنياهو وحكومته، وتعهد أكثر من مرة بإسقاطها.

وفي وقت سابق، قال لبيد عبر منصة "إكس" إن الحكومة الإسرائيلية قد "خسرت الشمال" كما اتهم نتنياهو بزج الجيش في مصالحه السياسية.

وقال لبيد في إحدى تصريحاته إنه "تجب الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، إنها حكومة مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة عن فعل أي شيء ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال".

كما اتهمها بتقويض أمن إسرائيل، وقال إن نتنياهو يبيع الجنود في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في القطاع ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.