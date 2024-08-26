أنباء عن محاولة خطف مستوطنة بالضفة

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن تقارير أولية تفيد بمحاولة خطف شابة إسرائيلية بالقرب من حاجز زعترة بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبها تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن أنباء بأن فتاة فتحت باب سيارة قرب مستوطنة مجداليم وطلبت النجدة وبأن الجيش لاحق السيارة.

هذا وأشارت مراسلة الجزيرة إلى توافد عشرات المستوطنين إلى حاجز زعترة جنوب نابلس بعد الاشتباه بخطف مستوطنة إسرائيلية.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تليقه بلاغا عن حادثة اختطاف في الضفة وقال إن قوات كبيرة تنتشر وتمشط المنطقة.

وأضاف أن قوات تنتشر في المنطقة وتنصب الحواجز وتغلق الشوارع وأن الحدث قيد الفحص.