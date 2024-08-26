هجوم صاروخي من لبنان تزامنا مع زيارة رئيسي الأركان الإسرائيلي والأميركي للشمال

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع هجوم بمسيرات وصواريخ على شمال إسرائيل تزامنا مع الإعلان عن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ونظيره الأميركي تشارلز براون.

ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 14 بلدة بالجليل الغربي شمالي إسرائيل تحسبا لسقوط صواريخ ومسيرات.

وقد ذكرت صحيفة معاريف أنه تم إطلاق نحو عشرين صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

في السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على محيط بلدات حدودية عدة في جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت محيط بلدات حداثا وعلمان وزوطر الشرقية وكفركلا والطيبة وطير حرفا وحانين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات عدة في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بمسيّرة انقضاضية التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو مستوطنات ومواقع للاحتلال أمس، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

في المقابل، شنت إسرائيل عشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "100 طائرة حربية إسرائيلية" شاركت في الهجوم على أكثر من 200 هدف بلبنان.