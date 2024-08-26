الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين واشتباكات ضارية شرق دير البلح

قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين، بينما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة شرق دير البلح.

وقالت قناة قناة الأقصى الفضائية إن قصف مدرسة العز بن عبد السلام أسفر عن استشهاد سيدتين وإصابة آخرين.

ويأتي استهداف المدرسة شمال النصيرات بعد استهدافات عديدة سابقة للمدارس أسفرت عن مجازر بحق النازحين.

وفي تطورات أخرى بوسط القطاع، قالت قناة الأقصى الفضائية إن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار صباح اليوم على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، تزامنا مع اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية والقوات المتوغلة في المنطقة.

وأضافت القناة أن المدفعية والمسيرات الإسرائيلية استهدفت مناطق داخل مدينة دير البلح المكتظة بالسكان والنازحين.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرا عملية عسكرية شرق دير البلح، مما دفع أعدادا كبيرة من الفلسطينيين للنزوح باتجاه وسط المدينة.

فلسطينيون يضطرون لنقل الجرحى من مستشفى شهداء الأقصى بعد أوامر الاحتلال بإخلاء في دير البلح pic.twitter.com/psn2ZCSHaD — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 26, 2024

إخلاء مستشفى

وفي دير البلح أيضا، قال مراسل الجزيرة إنه تم أمس الأحد إخلاء مستشفى شهداء الأقصى بعد أن أصدر جيش الاحتلال أوامر بالخروج فورا من المربع السكني الذي يقع فيه المستشفى.

ويعد شهداء الأقصى المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة لأكثر من مليون من سكان وسط القطاع، فضلا عن النازحين من أماكن أخرى.

وقد طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بضرورة حماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه.

قصف ونسف مبان

في تطورات ميدانية أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم قصفا جويا ومدفعيا على حي الزيتون بمدينة غزة، حيث تستمر المعارك بين المقاومة وقات الاحتلال التي تشن منذ أيام عملية عسكرية في أطراف الحي.

ومنذ بدء التوغل الإسرائيلي الحالي جنوب حي الزيتون، نفذت المقاومة عدة عمليات ضد قوات الاحتلال مما أسفر عن قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.

وفي جنوب القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه تم انتشال جثامين شهداء من تحت الركام في خان يونس ورفح.

وأفادت مصادر فلسطينية بتعرض وسط مدينة خان يونس لقصف مدفعي صباح اليوم.

وفي رفح، نسفت قوات الاحتلال صباح اليوم مربعات ومباني سكنية غربي المدينة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أمس الأحد أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيدا و112 مصابا.

خسائر إسرائيلية

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط صف برتبة رقيب وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل ذلك مقتل جندي من لواء المظليين في معارك جنوبي القطاع.

وقتل ما لا يقل عن 7 جنود إسرائيليين خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن 4 جنود احتياط قتلوا خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس عبر تطبيق تليغرام أن مقاتليها نفذوا كمينا محكما بحي الزيتون في مدينة غزة وفجّروا حقل ألغام في قوة إسرائيلية مدرعة.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى.

وفي جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، أعلنت القسام قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية، وبثت مشاهد للعملية.

كما أعلنت القسام مساء أمس للمرة الثانية خلال أقل من شهر قصفها تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة-إم 90" ردا على استهداف المدنيين وتهجيرهم في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخا أطلق من جنوبي قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في ريشون لتسيون، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطِنة أثناء هروبها نحو ملجأ عند تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل توجه الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.