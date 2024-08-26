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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجار في تل أبيب وفقا لشهود عيان والتحقيق جار بالأمر

26/8/2024-|آخر تحديث: 26/8/202408:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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