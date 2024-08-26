انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة مستوطنين في بيت لحم

انفجرت عبوة ناسفة في وقت متأخر من مساء الأحد قرب حافلة كانت تقل مستوطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال المكان وحلقت في الموقع طائرة إسرائيلية متخصصة في المراقبة ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مع مركبة إسعاف إلى مكان تفجير العبوة فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

⛔ تصعيد جديد وخطير في الضفة. أضرار في حافلة للمستوطنين بعد انفجار عبوة ناسفة قرب بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم. عملية استـ ،شـ..هادية والان عبوات على الطريق ، والله اعلم ما القادم. pic.twitter.com/MxAqvO7AML — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) August 25, 2024

كما أغلقت قوات الاحتلال معظم المداخل المؤدية إلى مدينة بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع نحو مركبات الفلسطينيين القريبة من الموقع.

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال أنه نصب حواجز ويقوم بمطاردة من وصفهم بالمشتبه فيهم عقب انفجار العبوة الناسفة جنوب بيت لحم.

ولم تتبن أي جهة على الفور عملية تفجير العبوة الناسفة قرب حافلة المستوطنين.