شاهد.. القسام توقع قوة إسرائيلية بكمين مركب شرقي خان يونس

بثت الجزيرة اليوم الاثنين مشاهد حصرية لكمين مركب نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوة إسرائيلية بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال أحد مقاتلي القسام الميدانيين في معرض التخطيط إلى الكمين، إن 23 جنديا إسرائيليا دخلوا إلى المبنى المستهدف، إضافة إلى وجود قوة خاصة إسرائيلية مسبقا في إحدى الغرف.

ولفت إلى أن توقعات المقاتلين تقدر قدوم قوات الاحتلال إلى منطقة ما بعد استهداف المبنى، حيث سيتم التعامل معها بعبوة ناسفة عبر تفخيخ عين أحد الأنفاق.

وبعد عملية رصد دقيقة، استهدف مقاتلو القسام المنزل بقذيفتين مضادتين للتحصينات والأفراد، حيث أظهرت المشاهد إصابة المكان بصورة مباشرة واشتعال النيران فيه.

وعقب ذلك، اقترب جنود إسرائيليون من عين النفق المفخخ، ومن ثم تم تفجيره.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام إن مقاتليها نفذوا كمينا محكما استهدف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفتين الأولى "تي بي جي" مضادة للتحصينات والأخرى مضادة للأفراد.

وأشارت القسام إلى أنه جرى تفجير عين نفق فخخت مسبقا في قوة إسرائيلية قوامها 5 جنود تقدمت للمكان، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح بمنطقة القرارة.

ودأبت القسام على استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع، وقوات راجلة إسرائيلية بعبوات ناسفة وقذائف مضادة للأفراد، إلى جانب تنفيذها كمائن مركبة ناجحة وعمليات قنص وإغارة على مناطق وجود قوات الاحتلال.