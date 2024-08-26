صور أقمار صناعية تظهر توسعة ممر نتساريم في غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي وسّع ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفقا لما أظهرته صور أقمار صناعية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوسيع يأتي في إطار الجهود العسكرية التي يبذلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع هذا الممر، وأنه في الأيام الأخيرة قُتل 4 جنود احتياط بعد تعرضهم لانفجارات لعبوات ناسفة على جانب الطريق في هذه المنطقة.

ويُعتبر هذا الطريق من النقاط الخلافية الأساسية في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار، حيث تصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، بينما يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بآلية تمنع انتقال المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أنشأ ممر نتساريم عمليا لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، ولإعاقة حركة الفلسطينيين باتجاه الشمال، حيث يُسمح لهم بالتحرك جنوبا فقط. كما تم إنشاء 4 نقاط عسكرية كبيرة في الممر لتكون مواقع دائمة لمئات الجنود الإسرائيليين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أميركي، ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.

ورغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، تواصل إسرائيل حملتها العسكرية متجاهلة بذلك القرارات الدولية.