الاحتلال يقتل شابين بسلفيت ويقتحم نابلس وقلقيلية

استشهد شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شابين من جنين استشهدا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاقها النار بكثافة على المركبة التي كانا يستقلانها عند المدخل الشمالي لسلفيت.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إلى الشابين، فضلا عن احتجازها جثامينهما.

قوات الاحتلال تطلق النار نحو مركبة قرب مستوطنة أرئيل #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/M0Nf5yIzrQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 25, 2024

وادعى جيش الاحتلال في بيان مقتضب أنه تلقى بلاغا عن حادث دهس مصحوب بإطلاق نار عند مفترق مستوطنة أرئيل. وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على السيارة.

وقد عزز جيش الاحتلال انتشاره في المنطقة وباشر عمليات تمشيط. وتداول ناشطون تسجيلا صوتيا قالوا إنه لأحد الشابين في السيارة يقول فيه إن مستوطنا إسرائيليا استدرجهما من مدينة جنين واختطفهما باتجاه مستوطنة أرئيل حيث اكتشفا أنهما مختطفان وحاولا الهرب لكن السيارة اصطدمت بسيارات إسرائيلية كانت عالقة في زحام السير، مما دفع جنود الاحتلال لإطلاق النار عليهما.

عبوة ناسفة

وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال معظم المداخل المؤدية إلى المدينة بعد انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة كانت تقل مستوطنين قرب بلدة تقوع.

وأغلقت قوات الاحتلال المكان وحلقت في الموقع طائرة إسرائيلية متخصصة في المراقبة ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مع مركبة إسعاف إلى مكان تفجير العبوة في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال أنه نصب حواجز ويقوم بمطاردة من وصفهم بالمشتبه فيهم عقب انفجار العبوة الناسفة جنوب بيت لحم.

⛔ تصعيد جديد وخطير في الضفة. أضرار في حافلة للمستوطنين بعد انفجار عبوة ناسفة قرب بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم. عملية استـ ،شـ..هادية والان عبوات على الطريق ، والله اعلم ما القادم. pic.twitter.com/MxAqvO7AML — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) August 25, 2024

اقتحامات متواصلة

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من اليوم الاثنين مدينة نابلس من جهة حاجز الطور العسكري، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل.

كما قال المراسل إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي ودفعت بتعزيزات من الحاجز الشمالي.

وذكرت منصات محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر حمادة رضوان في حي كفر سابا بالتزامن مع اقتحام منزل عائلته على شارع الملعب بمدينة قلقيلية.

وفي محافظة الخليل، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز ترقوميا العسكري غرب المحافظة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

كما أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون في اعتداء من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية البويب في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي شمال غرب نابلس، أصيب طفل في اعتداء لمستوطنين بالحجارة على المركبات المارة على طريق جنين – نابلس، بالقرب من قرية برقة.

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد أكثر منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة قبل 10 أشهر على قطاع غزة.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، فقد خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة أكثر من 640 شهيدا ونحو 5400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.