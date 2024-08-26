سرايا القدس تنعى 3 من عناصرها واعتقالات واسعة بالضفة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 من كوادرها استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وخلال عمليات الإعداد في الضفة الغربية.

وقالت السرايا في بيان لها إن الشهيدين عدي أبو ناعسة ومصعب حسان قد استشهدا أمس إثر إصابتيهما بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانا يستقلانها، قرب سلفيت.

ونعت أحد مؤسسي وقادة كتيبة طوباس الشهيد يزن مسلماني الذي استشهد إثر إصابته بانفجار عبوة أثناء الإعداد والتجهيز للتصدي لقوات الاحتلال.

واستشهد مدني فلسطيني من مدينة يطا جنوب الخليل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد إياد عايد عبد النجار (46 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب جدار الفصل المقام على أراضي جنبا، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

اعتقالات واقتحامات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر حسن الصفدي بعد اقتحام منزله في منطقة رأس العين بمدينة نابلس شمال الضفة.

كما اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة قلقيلية بعد اقتحام المدينة فجر اليوم، ودهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية.

وفي برقة شمال غرب مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مدنيين فلسطينيين، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدد من منازلها وتخريب محتوياتها.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من مخيم شعفاط بعد الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل به. وذلك بعد اقتحام المخيم ومداهمة عدة منازل، واستخدمت قوات الاحتلال رجلا درعا بشريا خلال اقتحام المخيم.

وصعد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة حملات الاعتقال في الضفة منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصل عدد المعتقلين أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن بالضفة، حيث اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومنطقة رأس العين بنابلس.

في حين شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، بعد انسحابها من المدينة بعد اقتحامها للمرة الثانية خلال ساعتين.

كما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقوة السلاح رعاة الماشية على مغادرة الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.

وتتناوب قوات الاحتلال والمستوطنين في التضييق على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

ووفقا لمركز معلومات فلسطين (معطي) فقد وقعت 638 علمية اقتحام في الضفة خلال الشهر الجاري، في حين تم تدمير نحو 120 منشأة وممتلكات للفلسطينيين خلال الفترة ذاتها.