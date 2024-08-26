سوليفان: آمل أن لا يخرج الوضع مع حزب الله عن السيطرة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه يأمل ألا يخرج الوضع مع حزب الله اللبناني عن السيطرة نحو التصعيد.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا، أن الرئيس الأميركي جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله وذلك عقب ما شن الحزب هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ على أهداف في عمق إسرائيل فجر أمس الأحد.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الحزب استهدف فجر أمس الأحد قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسماة "شعبة أمان" ومواقع أخرى ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية الشهر الماضي.

وأوضح نصر الله في خطاب مساء الأحد أن الحزب أطلق 340 صاروخ كاتيوشا وعددا من الطائرات المسيرة على المواقع الإسرائيلية المستهدفة.

وعبر مستشار الأمن القومي عن قلق واشنطن من تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

وبخصوص مفاوضات غزة، قال سوليفان "نواصل العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وغادر وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفريق التفاوض الإسرائيلي العاصمة المصرية القاهرة بعد جولة محادثات مع الوسطاء جرت أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وذكر المصدران أن أيا من حماس وإسرائيل لم يوافق على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.