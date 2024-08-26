وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية

نعت وزارة الخارجية المصرية الاثنين السفير نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي توفي عن عمر ناهز 89 عاما.

ووصفت الوزارة في بيان الراحل بأنه "أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور".

وأضاف البيان أن العربي الذي سبق أن تولى وزارة الخارجية المصرية "أفنى حياته مدافعا عن مصالح وطنه، ورافعا رايته خفاقة بين الأمم في كافة المحافل الدولية، وسيظل التاريخ شاهدا على الدور الوطني العظيم الذي قام به في ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية".

ولد العربي عام 1935 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي وبعدها الدكتوراه في العلوم القضائية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

عمل سفيرا في الهند وممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف بين 1987 1991 وفي نيويورك بين 1991 و1999.