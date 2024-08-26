صحة غزة: مستشفى شهداء الأقصى يعمل رغم التهديد الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين أن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع لا يزال يعمل رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن محيط المستشفى منطقة عمليات.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تطبيق تليغرام أنه رغم تسبب الإعلان الإسرائيلي في حالة من الهلع بين المرضى وهروب عدد منهم خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى، فإنها تؤكد استمرار عمل المستشفى وتمسك الطواقم الصحية بتقديم رسالتها.

وتابعت أنه لا يزال في مستشفى شهداء الأقصى ما يقرب من 100 مريض، 7 منهم في العناية المركزة.

وطالبت وزارة الصحة في غزة بحماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه.

يأتي البيان بعد أن أعلنت بلدية دير البلح في وقت سابق اليوم توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بعد صدور أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة التي تضم المستشفى.

ويعد مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة لأكثر من مليون من سكان وسط القطاع، فضلا عن النازحين من أماكن أخرى.

وأظهرت مقاطع تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي إجلاء عدد من الجرحى من المستشفى خشية استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ قبل أيام عملية عسكرية شرق دير البلح، وهو ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه وسط المدينة.