ترامب يشكك بإجراء مناظرة مع هاريس

شكك الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب الاثنين في إمكانية إجراء المناظرة المرتقبة مع منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وكان من المقرر إجراء المناظرة في سبتمبر/أيلول المقبل على شبكة "سي.بي.إس" الأميركية.

لكن ترامب اتهم الشبكة المستضيفة بالتحيز لهاريس التي طلبت تعديلا على قواعد التحدث والاستماع وإبقاء ميكروفوني المتحدثين مفتوحين طوال فترة المناظرة.

وقال متحدث باسم حملة هاريس إن نائبة الرئيس مستعدة لإجراء مناظرة غير خاضعة للرقابة، مضيفا أن على ترامب أن يتوقف عن الاختباء خلف الميكروفون المغلق حسب تعبيره.

من جانبه، ذكر ترامب خلال تصريحات للصحفيين بأن الطرفين سبق أن اتفقا على القواعد المنظمة للمناظرة في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وشدد المرشح الجمهوري على أن إغلاق الميكروفونات أو تركها مفتوحة غير مهم بالنسبة له.

في سياق متصل، جدد ترامب تحذيراته بشأن مستقبل الولايات المتحدة، وقال إن البلاد وصلت إلى مستوى خطير تحت قيادة الديمقراطيين، حسب تعبيره.

جاء ذلك في حديثه أمام مؤتمر جمعية الحرس الوطني في ديترويت بولاية ميشيغان.

وقال ترامب إن المعركة ليست بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإنما بين الشيوعية والحرية، على حد تعبيره، مضيفا أن عددا كبيرا من الديمقراطيين والمستقلين قرروا دعم حملته.