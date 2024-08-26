أكثر من 10 آلاف أسير بالضفة وسرايا القدس تشيّع أحد مقاتليها

أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين بارتفاع عدد المعتقلين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، في حين نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 من مقاتليها، وشيّعت جثمان أحدهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من عدة مدن في الضفة الغربية منذ مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، وبينهم أسرى سابقون، خلال مداهمات رافقتها اعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم وتدمير واسع لمنازل المواطنين، وفق ما جاء في بيان لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي لأسرى الضفة الذي تجاوز 10 آلاف و200 منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشمل معتقلي القدس المحتلة، ولا يشمل أسرى قطاع غزة الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

تغطية صحفية: "يزن كان مطارداً للاحتلال، ولا يريد إلا الجهاد والـــشــهـــادة، وكان يوصيني بالصبر والقوة".. والدة الشاب يزن المسلماني تتحدث عنه وعن ساعاته الأخيرة في طوباس قُبيل ارتقائه. pic.twitter.com/EtFfAcMHJd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 26, 2024

الجهاد تنعى 3 مقاتلين

ونعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم 3 من المقاتلين بجناحها العسكري سرايا القدس من جنين وطوباس استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان إن عدي نزار نمر أبو ناعسة ومصعب حسان علي مقصقص من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس "ارتقيا مساء أمس الأحد، إثر إصابتيهما بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانا يستقلانها، قرب سلفيت".

وأضافت أن يزن مسلماني المجاهد في كتيبة طوباس التابعة للسرايا "ارتقى إثر إصابته بانفجار عبوة أثناء الإعداد والتجهيز للتصدي لقوات الاحتلال". واستشهد مسلماني اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "الإجرام الصهيوني المتمادي في سفك الدماء لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على المواجهة والمقاومة دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا".

وشيعت حشود من الفلسطينيين جثمان يزن مسلماني بعد ظهر اليوم، وأدّوا قسم الوفاء للشهداء.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة المحتلة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 640 فلسطينيا.