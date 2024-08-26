روسيا تشن أكبر هجوم جوي على أوكرانيا وتصد هجمات في كورسك

أطلقت روسيا حوالي 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه أوكرانيا، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في ضربة جديدة لشبكة الطاقة الضعيفة أصلا في البلاد، وسط إعلان موسكو عن صد هجوم على بلدات في كورسك.

واستهدف الهجوم العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، ومقاطعات خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك وبلتافا شرقا، وكلا من أوديسا وميكولايف وخيرسون جنوبا.

وأدت الهجمات إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وتعطل حركة القطارات.

ويأتي هذا الهجوم عقب هجوم واسع بالمسيّرات بدأ منذ فجر اليوم على مختلف المحافظات الأوكرانية.

من جهته، قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش أسقط 102 من أصل 127 صاروخا، إضافة إلى 99 من 109 طائرات مسيّرة أطلقتها روسيا في الهجوم.

ووصف ميكولا أوليشوك، في بيان على موقع تليغرام، العملية بأنها "أكبر هجوم جوي".

وأدانت الولايات المتحدة الهجوم، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريح لصحفيين "ندين بأشد العبارات الحرب التي تواصل روسيا شنّها ضد أوكرانيا وجهودها لإغراق الشعب الأوكراني في العتمة مع حلول الخريف"، واصفا الهجوم بأنه "شائن".

صد هجمات

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد قواتها محاولات أوكرانية لشن هجوم على 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن القوات الروسية قضت خلال أمس الأحد في محور كورسك على 400 عسكري أوكراني ودمرت 27 آلية عسكرية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن القوات الروسية استعادت السيطرة على بلدة نيجنايا باروفايا شمال مدينة سودجا في مقاطعة كورسك.

وبثت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر أفرادا من وحدات الجيش الروسي وهم يعلنون استعادة السيطرة على البلدة التي كان الجيش الأوكراني قد سيطر عليها في السابق.

في المقابل، أعلن رومان بوسارغين حاكم مقاطعة ساراتوف الروسية، إصابة مدنيَين اثنين بجروح خطرة في هجوم أوكراني بمسيّرة على مدينة إنغِلز، وسط المقاطعة.

وأضاف بوسارغين أن عددا من الشقق تضررت نتيجة الهجوم الذي استهدف مبنى سكنيا، مشيرا أيضا إلى أن حطام إحدى المسيّرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية تسبب في تضرر مبنى ثان.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة بيلغورود الروسية عن قرار إغلاق 3 بلدات حدودية مع أوكرانيا بسبب تدهور الأوضاع فيها.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إنه سيتم إجلاء سكان هذه البلدات وإغلاق مداخلها بشكل كامل، وإن السلطات ستساعد سكانها في الخروج وستقدم لهم التعويضات المالية.

وكانت وسائل إعلام روسية أكدت صباح اليوم إصابة مدنيَين اثنين جراء تعرض مدينة شيبيكينو الحدودية مع مقاطعة خاركيف لقصف أوكراني.