أخبار|فلسطين

شاهد.. الوداع الأخير في خان يونس

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26/8/2024

"مات علاء ومتنا وراءه، فقدت روحي معه وأنا واحد من الآباء الذين فقدوا أبناءهم"، يقول الأب عدنان أبو عاصي الذي فقد ابنه بين خيام النازحين في خان يونس حيث استهدف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عدد من الشهداء.

Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, amid the Israel-Hamas conflict, at Nasser hospital, in Khan Younis, southern Gaza Strip August 26, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
أين الملجأ؟! كن يعتقدن أنهن بأمان (رويترز)

يودع النازحون في خان يونس أقاربهم الشهداء يوميا، وسط مشهد مترع بالحزن والقهر والألم.

Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, amid the Israel-Hamas conflict, at Nasser hospital, in Khan Younis, southern Gaza Strip August 26, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
لحظات تفيض بالألم (رويترز)

في الخيام، حيث يتكدس آلاف من النازحين الفلسطينيين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- المدنيين برصاص أطلق عشوائيا من طائرة كوادكوبتر، مسفرا عن استشهاد عدد من النازحين في الخيام، بحسب شهود عيان.

Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, amid the Israel-Hamas conflict, at Nasser hospital, in Khan Younis, southern Gaza Strip August 26, 2024. REUTERS/Mohammed Salem REFILE - QUALITY REPEAT
الحرب لا تترك مكانا دون رعب في غزة (رويترز)

هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مخيمات النزوح في خان يونس داخل المنطقة التي صنفتها إسرائيل ضمن "المناطق الإنسانية الموسعة"، أي ضمن "المناطق الآمنة".

Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, amid the Israel-Hamas conflict, at Nasser hospital, in Khan Younis, southern Gaza Strip August 26, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
كأنما وعد بالانتقام يستنسخ نفسه ويفيض من عينيه (رويترز)

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

المصدر : الجزيرة + رويترز

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