الصين تعلن اتخاذ تدابير ضد سفن فلبينية تتهمها بالتوغل في مياهها

أعلنت الصين اليوم الاثنين اتخاذ ما وصفته بـ"تدابير للسيطرة" بعد حادث جديد مع سفن فلبينية قرب أرخبيل متنازع عليه في بحر جنوب الصين، هو الرابع خلال أسبوع.

وأعلن خفر السواحل الصيني أن الفلبين أرسلت سفينتي خفر سواحل اليوم الاثنين، لدخول المياه القريبة من شعاب شيانبين في جزر نانشا بصورة غير قانونية وبدون الحصول على إذن من الحكومة الصينية.

وأكدت بكين أنها ستتخذ تدابير لفرض سيطرتها في تلك الشعاب والجزر التي تعرف أيضا بشعاب سابينا وجزر سبراتلي، وهي ضمن منطقة متنازع عليها.

وتطالب بكين بالسيادة الكاملة على بحر جنوب الصين بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، وتجاهلت حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بأن مطالبها بالسيادة على المنطقة ليس لها أساس قانوني.

حوادث وتوترات

يذكر أن هذا هو الحادث الرابع خلال أسبوع واحد، حيث اصطدمت سفينتان ترفعان علمي الصين والفلبين الاثنين الماضي، في حادثة جديدة قرب سابينا شول التي تقع على بعد 140 كيلومترا غرب جزيرة بالاوان الفلبينية وعلى مسافة 1200 كيلومتر تقريبا من جزيرة هاينان، أقرب نقطة من البر الصيني.

وكانت بكين قد أعلنت الجمعة أنها اتخذت "إجراءات مضادة" ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق منطقة سوبي في 22 أغسطس/آب الجاري، والتي تطالب مانيلا كذلك بالسيادة عليها.

واتهمت الفلبين السبت الماضي الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات دورية تابعة لها في بحر جنوب الصين.

كما أعلن خفر السواحل الصيني أمس الأحد أنه اتخذ إجراءات ضد سفينة فلبينية دخلت ما تعتبرها بكين مياها صينية.