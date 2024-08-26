إيران: إسرائيل فقدت قوة الردع والتوازنات الإستراتيجية تغيرت على حسابها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إسرائيل فقدت قوة الردع، وأن التوازنات الإستراتيجية تغيرت على حساب النظام الصهيوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين، تعليقا على رد حزب الله على إسرائيل يوم أمس الأحد، إن إسرائيل فقدت الردع، إذ لم تتمكن من توقع زمان ومكان "الهجوم المحدود والمحسوب" الذي شنه حزب الله اللبناني.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي الإرهابي فقد أيضا قوته الهجومية، وعليه الدفاع ضد الضربات الإستراتيجية"، مشددا على أن المعادلة الإستراتيجية تغيرت وأسطورة الجيش الذي لا يقهر أصبحت شعارا فارغا.

عراقجي: لا نخشى التوتر ولا نهابه

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني -عبر الهاتف- إن طهران لا تسعى إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط، ومع ذلك فإنها لا تهابه.

وأضاف -وفقا لبيان صادر من الخارجية الإيرانية- أن رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران سيكون "حاسما ومحسوبا ودقيقا".

ومنذ نحو 3 أسابيع، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.