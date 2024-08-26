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أمير قطر يستقبل في الدوحة وزير الدفاع السعودي

سمو الأمير يستقبل وزير الدفاع بالمملكة العربية #السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك في مكتبه بالديوان الأميري - وكالة الانباء القطرية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) مستقبلا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
26/8/2024

أفادت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل، اليوم، في مكتبه بالديوان الأميري وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف في حسابه على موقع إكس أنه بحث مع أمير دولة قطر سُبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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