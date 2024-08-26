أمير قطر يستقبل في الدوحة وزير الدفاع السعودي

أفادت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل، اليوم، في مكتبه بالديوان الأميري وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير المفدى يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/XovuszPfYo pic.twitter.com/bv66ixqbje — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 26, 2024

ومن جهته، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين.

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقيت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر @TamimBinHamad.

تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/3OmN2c4t3Y — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 26, 2024

وأضاف في حسابه على موقع إكس أنه بحث مع أمير دولة قطر سُبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.