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وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن 94 عاما

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص
الحكومة اللبنانية أعلنت الحداد 3 أيام على وفاة الحص (مواقع التواصل )
25/8/2024

توفي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص اليوم الأحد عن 94 عاما، وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحداد الرسمي 3 أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ونعى ميقاتي الحص في بيان قائلا بأنه "ضمير لبنان، وقد رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها البلد إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".

 

وقد تفاعل ناشطون وشخصيات لبنانية على منصات التواصل مع خبر رحيل الحص اليوم، في ظل ما يشهده لبنان من أزمة اقتصادية مستمرة، وركود سياسي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، يظل معه المنصب شاغرًا لأكثر من عامين.

ويترافق ذلك مع المواجهات في الجنوب اللبناني بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصاعدت وتيرتها على خلفية الحرب الإسرائيلية  المستمرة على قطاع غزة.

ورأس الحص حكومات عدة في فترات عصيبة إبان الحرب اللبنانية (1975-1990)، خصوصا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وكان حينها أيضا منصب رئيس الجمهورية شاغرًا، إلى جانب كون الحص خبيرا اقتصاديًا و"من التكنوقراط وقد وصف نفسه بأنه دخل السياسة صدفة.

ولد الحص في العام 1929 لعائلة سنية وتيتّم بسن مبكرة، وهو حاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي