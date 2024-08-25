وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن 94 عاما

توفي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص اليوم الأحد عن 94 عاما، وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحداد الرسمي 3 أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ونعى ميقاتي الحص في بيان قائلا بأنه "ضمير لبنان، وقد رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها البلد إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".

وقد تفاعل ناشطون وشخصيات لبنانية على منصات التواصل مع خبر رحيل الحص اليوم، في ظل ما يشهده لبنان من أزمة اقتصادية مستمرة، وركود سياسي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، يظل معه المنصب شاغرًا لأكثر من عامين.

ويترافق ذلك مع المواجهات في الجنوب اللبناني بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصاعدت وتيرتها على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

دولة رئيس مجلس وزراء #لبنان الأسبق الوطني و الآدمي والمخلص والذي تستحق لقب : ضمير لبنان عن جدارة الأستاذ #سليم_الحص

رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جنانه خالص العزاء لأسرتك الكريمة ولمحبيك وللبنان واللبنانيين

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Ijy7Fd7rQY — الشيخ حسن مرعب (@imammoraib) August 25, 2024

ورأس الحص حكومات عدة في فترات عصيبة إبان الحرب اللبنانية (1975-1990)، خصوصا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وكان حينها أيضا منصب رئيس الجمهورية شاغرًا، إلى جانب كون الحص خبيرا اقتصاديًا و"من التكنوقراط وقد وصف نفسه بأنه دخل السياسة صدفة.

ولد الحص في العام 1929 لعائلة سنية وتيتّم بسن مبكرة، وهو حاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.