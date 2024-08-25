مقتل 5 مدنيين في غارة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف -اليوم الأحد- مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، بينهم 3 أطفال، في غارة أوكرانية على قرية راكيتنوي التابعة للمنطقة.

وقال غلادكوف إن 4 من الجرحى حالتهم خطرة، وهم امرأة مصابة بشظية في البطن تخضع لجراحة و3 رجال في وضع حرج.

وباتت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا مستهدفة بشكل متزايد منذ أن بدأ الجيش الأوكراني هجومه غير المسبوق على منطقة كورسك قرب بيلغورود في السادس من أغسطس/آب الجاري.

وقبل 10 أيام، أرسلت روسيا قوات إضافية إلى منطقة بيلغورود حيث فرضت حالة الطوارئ، وأخلت 5 قرى على الحدود مع أوكرانيا بدءا من 19 أغسطس/آب.

وفي تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية "القضاء على 2020 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية على عدة محاور مختلفة".

وأضافت أن قواتها أسقطت 3 صواريخ و12 قذيفة و44 طائرة بدون طيار و5 قنابل، ودمرت 7 مستودعات ذخيرة ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعا للوقود، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة.

