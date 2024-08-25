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هجوم حزب الله يشعل منصات التواصل عربيا وعالميا

This photo taken from a position in northern Israel shows a Hezbollah UAV intercepted by Israeli air forces over north Israel on August 25, 2024. - The Israeli military announced early August 25, 2024 that it was conducting pre-emptive strikes in Lebanon after detecting preparations for "large-scale" attacks by the Iran-backed militant group Hezbollah. Hezbollah said August 25, 2024 it had launched more than 320 rockets at Israel overnight, targeting a string of military positions, even as Israel's military said it was carrying out pre-emptive strikes against the group. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)
حزب الله اللبناني يشن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي (الفرنسية)
إيمان بوجملين
25/8/2024

غزت مشاهد الهجوم الجوي الواسع الذي شنه حزب الله اللبناني على العمق الإسرائيلي فجر اليوم الأحد منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر المشهد بعدما أعلن حزب الله اللبناني أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا وجاء الهجوم كرد أولي على استشهاد القائد فؤاد شكر.

"ما أبهاه من صَباح يبدأ بالبُشريات من حزب الله" بهذه العبارة وصف بعض المتفاعلين على منصة "إكس" الفيديوهات التي توثق ما ألحقه هجوم حزب الله بإسرائيل.

بينما رأى آخرون أن الهجوم الجوي -الذي كان بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي- قد أدخل الخوف في نفوس الإسرائيليين فقال أحدهم "رعب ودك رأس نتنياهو ومستوطنيه شمال فلسطين".

أما رواد الفضاء الأزرق فيسبوك فتفاعلوا مع الحدث ومشاهد الهجومات التي انتشرت بين المستخدمين على نطاق واسع، فمن لبنان دعا الكثير من المواطنين إلى عدم الهلع مؤكدين أن الكل ينتظر "ساعة الصفر لإعلان الانتصار!".

 

 

"جنوب لبنان مشتعل" وبهذه العبارة تفاعل بعض الفلسطينيين مع ما يحدث بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، واصفين الأوضاع بالخطرة والتي لا يعرف مدى توترها واتساعها متسائلين "هل سيحافظ الحزب على قواعد الاشتباك أم سيرد بقوة ودون قواعد!؟"

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش يواصل مهاجمة منصات الإطلاق في لبنان وإن حزب الله كان خطّط فجر الأحد لـ"هجوم أكبر" وتمّ "إحباط جزء كبير منه" مشيرة إلى تدمير "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ التابعة للحزب جنوب لبنان.

بالمقابل، كذب حزب الله الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم إحباط الهجوم الذي شنه فجر اليوم على عمق إسرائيل.

وقال الحزب -في بيان- إنه تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، ومن ثم "تكون العملية العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية