هجوم حزب الله يشعل منصات التواصل عربيا وعالميا

غزت مشاهد الهجوم الجوي الواسع الذي شنه حزب الله اللبناني على العمق الإسرائيلي فجر اليوم الأحد منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر المشهد بعدما أعلن حزب الله اللبناني أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا وجاء الهجوم كرد أولي على استشهاد القائد فؤاد شكر.

"ما أبهاه من صَباح يبدأ بالبُشريات من حزب الله" بهذه العبارة وصف بعض المتفاعلين على منصة "إكس" الفيديوهات التي توثق ما ألحقه هجوم حزب الله بإسرائيل.

ما ابهاه من صَباح يبدأ بالبُشريات من حزب الله 💛💛💛#جنوب_لبنان pic.twitter.com/bwQGfbXFDG — 𓂆🇵🇸ɒя иσσя αℓмυsωɪ🇵🇸 (@iiio___oiiii) August 25, 2024

صباحكم حزب الله ونصر الله !

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مطار بن غوريون مغلق حتى اشعار اخر!#صباح_الخير pic.twitter.com/rMugRNFvPt — مالك المداني – Malek Almadani (@Malek_Almadani) August 25, 2024

صباح الخير على لبنان ومقاومته الباسلة

إطلاق أكثر من 200 صاروخ وعدد من الطائرات المسيّرة من لبنان حتى اللحظة

اللهم سدد الرمي وثبت الأقدام pic.twitter.com/a9i7DYlPda — بلال نزار ريان (@BelalNezar) August 25, 2024

بينما رأى آخرون أن الهجوم الجوي -الذي كان بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي- قد أدخل الخوف في نفوس الإسرائيليين فقال أحدهم "رعب ودك رأس نتنياهو ومستوطنيه شمال فلسطين".

حشدوا كلّ قواهم وقوى داعميهم، وهدّدوا وتوعّدوا، وقاموا بضربة استباقيّة بتنسيق مع أميركا، والنّتيجة: مصادر إسرائيلية: "حزب الله" استهدف مقرّات الموساد والشّاباك والاستخبارات العسكريّة في #تل_أبيب نظرات الخيبة على وجوهكم هي الخبر✌🏻 pic.twitter.com/wIQARBREto — حسن الدّر (@HasanDorr) August 25, 2024

أما رواد الفضاء الأزرق فيسبوك فتفاعلوا مع الحدث ومشاهد الهجومات التي انتشرت بين المستخدمين على نطاق واسع، فمن لبنان دعا الكثير من المواطنين إلى عدم الهلع مؤكدين أن الكل ينتظر "ساعة الصفر لإعلان الانتصار!".

"جنوب لبنان مشتعل" وبهذه العبارة تفاعل بعض الفلسطينيين مع ما يحدث بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، واصفين الأوضاع بالخطرة والتي لا يعرف مدى توترها واتساعها متسائلين "هل سيحافظ الحزب على قواعد الاشتباك أم سيرد بقوة ودون قواعد!؟"

جنوب لبنان مشتعل.

نفذت إسرائيل خلال الساعة الماضية ضربة إرهابية استباقية على جنوب لبنان، شنت خلالها أكثر من خمسين غارة عنيفة بشكل متواصل. كما أعلنت حالة التأهب وأغلقت مطار بن غوريون. في هذه الأثناء، تنطلق عدد كبير من المسيرات والصواريخ باتجاه عكا ونهاريا والجليل ومستوطنات شمال… pic.twitter.com/r09c336iJi — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 25, 2024

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش يواصل مهاجمة منصات الإطلاق في لبنان وإن حزب الله كان خطّط فجر الأحد لـ"هجوم أكبر" وتمّ "إحباط جزء كبير منه" مشيرة إلى تدمير "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ التابعة للحزب جنوب لبنان.

بالمقابل، كذب حزب الله الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم إحباط الهجوم الذي شنه فجر اليوم على عمق إسرائيل.

وقال الحزب -في بيان- إنه تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، ومن ثم "تكون العملية العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".