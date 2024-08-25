كلمة مرتقبة لنصر الله وميقاتي يجتمع بلجنة الطوارئ

يعتزم أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله إلقاء كلمة -في وقت لاحق اليوم الأحد- تتناول التطورات الميدانية التي وقعت اليوم على خلفية الهجمات التي شنها الحزب على إسرائيل، في وقت دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنة الطوارئ الوزارية للاجتماع لبحث تداعيات الموقف.

وأعلن حزب الله أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام كلمة اليوم عبر التلفزيون يتناول فيها التطورات الأخيرة الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، في وقت يشهد أحدث جولات التصعيد مع إسرائيل.

من جهته دعا رئيس الحكومة لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي شهدتها الساعات الماضية. وتشمل دعوة ميقاتي أيضا "كل من تسمح ظروفه من الوزراء بالحضور في سبيل المزيد من التشاور" .

وفجر اليوم، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان الحزب اللبناني أعلن، صباح اليوم، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية قال إنها ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر نهاية يوليو/تموز الماضي.