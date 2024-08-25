عملية دهس عند مستوطنة بالضفة وشهيد بجنين

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني عند مستوطنة في الضفة الغربية بدعوى تنفيذه عملية دهس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم القضاء على منفذ العملية، في حين شن مستوطنون اعتداءات قرب نابلس والخليل أصيب خلالها فلسطينيون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد استشهاد الشاب أحمد محمد خليل العنتير (18 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس قرب مدينة جنين شمالي الضفة.

كما نقلت منصات فلسطينية اليوم أن جيش الاحتلال أعلن مقتل شاب بعد إطلاق النار تجاه مركبة قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط مدخل بلدة كفل حارس شمال غربي سلفيت.

اعتقالات واعتداءات

وقد أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير استشهاد المعتقل الجريح زاهر تحسين رداد (19 عاما) من طولكرم، في مستشفى (مئير) الإسرائيلي فجر اليوم الأحد.

وأوضحتا أن الشهيد رداد اُعتقل في 23 يوليو/تموز الماضي، بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه، واستخدمه درعا بشريا من خلال وضعه على مقدمة إحدى السيارات العسكرية.

وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مصور، خلال العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال في طولكرم يومها.

وأوضح نادي الأسير ارتفاع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم إلى (32) شهيدا، وأن هذا لا يتضمن "العشرات من معتقلي غزة الذين اُستشهدوا ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم".

كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير اعتقال قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين 35 مواطنا على الأقل من الضفة، مما يرفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 10 آلاف و200 من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلى صعيد المواجهات والاعتداءات، قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين هاجموا مركبات الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، في حين ذكرت مصادر فلسطينية إصابة 4 برصاص المستوطنين بمنطقة البويب بمسافر يطا جنوب الخليل.

ووثقت منصات شروع مستوطنين في إقامة بؤرة استيطانية داخل أراض فلسطينية غرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

📷 مصادر محلية: جنود ملثمون من جيش الاحتلال يهاجمون منطقة العوجا شمال #أريحا، ويختطفون شاباً ويبرحونه ضرباً ويلقونه قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية. pic.twitter.com/JnLi4CSm1Y — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 25, 2024

كما نقلت منصات فلسطينية عن مصادر محلية أن جنودا ملثمين من جيش الاحتلال هاجموا منطقة العوجا شمال أريحا، واختطفوا شابا واعتدوا عليه بالضرب قبل إلقائه قرب حاجز الحمراء بالأغوار الشمالية.

وبالتزامن مع استمرار حربه المدمرة على غزة، يصعّد الاحتلال حملته العسكرية في الضفة عبر الاقتحامات والاعتقالات إلى جانب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطقها.