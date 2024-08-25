شهداء بقصف للقطاع والاحتلال يعترف بمقتل جندي

استشهد نحو 8 فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فقد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بإطلاق مسيرة النار باتجاه مدنيين في محيط ملعب العنان بدير البلح.

واستشهد 3 أشخاص وسقط عدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة السلول في محيط مسجد أمان قرب مفترق العيون شمالي مدينة غزة.

كما استشهد طفل متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في قصف لمجموعة من الفلسطينيين بمنطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل 10 أيام.

وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهيدا من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي في معارك قطاع غزة وإصابة آخر بجروح خطرة، وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 700 بينهم 337 بالمعارك البرية في غزة، وفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في حين وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4377، من بينهم 651 جنديا في حالة خطرة، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.