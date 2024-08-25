شاهد.. عملية قنص قسامية تصيب جنديا إسرائيليا في مقتل

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد -التي وقعت في محيط الكلية الجامعية- عملية رصد دقيقة للجنود الإسرائيليين ثم استعداد مقاتلي قسامي لعملية القنص والاستهداف.

ووفق المشاهد، أصيب الجندي الإسرائيلي إصابة مباشرة سقط أرضا على أثرها، في حين هرع زملاؤه خائفين وهاربين في عدة اتجاهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى.

وقد أثبت سلاح القنص لكتائب القسام فعاليته في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفضل بندقية الغول القسامية محلية الصنع التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

ولا توجد حصيلة دقيقة لعدد عمليات القنص التي نفذتها القسام منذ بداية الحرب الحالية، لكنها كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول، وأدت لمقتل العشرات من جنود الاحتلال" وسط توقعات بتضاعف مثل هذه العمليات منذ ذلك التاريخ.