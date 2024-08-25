حزب الله يكشف أهمية قاعدتين إسرائيليتين قصفهما انتقاما لشكر

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني معلومات تفصيلية عن قاعدتين إسرائيليتين استهدفهما اليوم الأحد، ضمن ما قال إنها "المرحلة الثانية" من رده على اغتيال قائده العسكري البارز فؤاد شكر أواخر الشهر المنقضي.

وأشار حزب الله -في الفيديو- إلى استهداف قاعدة غليلوت وهي القاعدة الأساسية لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وتقع عند الأطراف الشمالية لتل أبيب وتبعد عن الحدود اللبنانية 110 كيلومترات.

وتضم القاعدة المركز الرئيسي لوحدة 8200 المسؤولة عن استخبارات الإشارة والسايبر، كما تضم مدرسة الاستخبارات العسكرية ومجموعة من الكليات العسكرية القيادية، إضافة إلى كتيبة الاتصالات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية.

كما استهدف حزب الله قاعدة عين شيمر، وهي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي المتعدد الطبقات، وتحتوي على منظومات "حيتس" ومنظومات مقلاع داود والقبة الحديدية.

وبحسب حزب الله، تقع القاعدة شرقي مدينة الخضيرة المحتلة وتبعد عند الحدود اللبنانية 72 كيلومترا، وتضم مقر لواء "منشيه" المناطقي، كما تضم مطارا لتجارب المسيرات.

وقبل وقت قصير، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الحزب استهدف صباح اليوم قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومواقع أخرى، مشيرا إلى أن الحزب أطلق 340 صاروخ كاتيوشا وعددا من الطائرات المسيرة على المواقع المستهدفة.

واختار الحزب أهدافه -وفق نصر الله- بناء على معايير عدة من بينها تجنب المواقع المدنية والبنى التحتية، وأن يكون الهدف نوعيا في العمق الإسرائيلي، وله ارتباط بعملية اغتيال شكر.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن فجر اليوم ما سماه هجوما استباقيا، وإن سلاح الجو شن عشرات الغارات على عدد من المناطق المتفرقة في القطاعات الشرقية والغربية من الجنوب اللبناني، وكذلك في القطاع الأوسط.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الاستباقي مكّن من إحباط ما وصفه بهجوم كبير خطط له حزب الله، وذلك بعد رصد استعدادات للحزب لشن هجوم واسع على إسرائيل.