حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

قال حزب الله اللبناني إنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل رصد عشرات الصواريخ وتغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بعد هجوم حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

وقال الحزب أن عمليته الجديدة بدأت "بهجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".

وأكد أنه وبالتزامن مع ذلك، تم استهداف "عدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ"، وأن عملياته ستأخذ وقتا، وبعد ذلك سيُصدر بيانا تفصيليا بشأن مجرياتها وأهدافها.

وقال الحزب في بيان ثان له منذ بدء هجومه إن "عدد الصواريخ التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو". وقال إن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل، معلنا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

وأفاد مراسل الجزيرة بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان.

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيليين في مناطق نهريا وعكا شمال إسرائيل.

قرارات إسرائيلية

في المقابل، شنت إسرائيل عشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "100 طائرة حربية إسرائيلية" شاركت في الهجوم على أكثر من 200 هدف في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد هجوما واسعا من حزب الله، متحدثا عن إطلاق 320 صاروخا ومسيرة من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعة ونصف ساعة الأخيرة

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تقرر صباح اليوم في نهاية تقييم الوضع تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية.

وأضاف أنه تقرر فرض قيود جزئية على شمال الجولان وجنوبه والجليل والأغوار والكرمل ومنطقة تل أيب الكبرى.

كما أكد أنه يعمل بالتنسيق مع الجيش الأميركي الذي وصل قائد جيوشه إلى الأردن أمس.

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق كافة شواطئ البحر أمام الإسرائيليين في مناطق حيفا، كما نقل موقع واللا نقلا عن مصادر بالجيش أن إسرائيل تستعد لمواجهة هجوم ليس فقط من لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجبهة الداخلية ستقوم بالتحذير بشكل مناسب، وإن على الجميع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات من الجبهة الداخلية.

وفي السياق، أكد مجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن يراقب عن كثب الأحداث في إسرائيل ولبنان.

انقطاع الكهرباء عن عكا

وفي حين لم يكشف حزب الله بعد عن طبيعة الهدف النوعي الذي استهدفه؛ قال مراسل الجزيرة إن التيار الكهربائي انقطع عن مدينة عكا الساحلية وضواحيها، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب ونشر طواقم عدة في أنحاء إسرائيل في ظل عمليات حزب الله.

وأضاف المراسل أنه تمت دعوة الطاقم الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل لاجتماع طارئ الساعة السابعة صباح اليوم الأحد.

وقال إن رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه يشرفان على تنفيذ الغارات وتوقف حركة الطيران من وإلى إسرائيل.

من جانبه، أكد حزب الله أن المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي.

وأضاف أنه إذا تم المس بالمدنيين فسيكون عقاب "العدو الصهيوني" شديدا وقاسيا جدا.