إسرائيل أبلغت واشنطن بهجومها على لبنان

كشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بهجومها على لبنان، ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة الأميركية مسبقا بالضربة".

ووفقا للمسؤول فإن "إسرائيل تتحرك بمفردها ضد حزب الله، ولكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، والتحديث الذي تلقته إدارة الرئيس جو بايدن عن الهجوم لم يكن في اللحظة الأخيرة".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الجيش يعمل بالتنسيق مع الجيش الأميركي، الذي وصل قائد جيوشه إلى الأردن أمس.

على الجانب الآخر، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الرئيس بايدن يتابع الأحداث عن كثب، ويتواصل مع فريقه للأمن القومي، وأنه وجّه كبار المسؤولين في الإدارة للتواصل مع نظرائهم الإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، في بيان، إنه بتوجيه من الرئيس بايدن "يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين"، مضيفا "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها "مستعدة لدعم إسرائيل"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" من قِبل حزب الله.

وقال متحدث باسم البنتاغون "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسبق أن كنا واضحين للغاية بأن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الدفاع عن إسرائيل".

وكانت واشنطن عززت في الأسابيع الماضية انتشارها العسكري في المنطقة، مع تصاعد المخاوف من تصعيد إقليمي في أعقاب توعد إيران وحزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.