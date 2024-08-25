البرهان يشيد بدور الإعلام في مواجهة الدعم السريع ويجدد رفض مفاوضات جنيف

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بالموقف المشرف للصحفيين والإعلاميين، إلى جانب الشعب والقوات المسلحة، في مواجهة قوات الدعم السريع.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الأحد في بورتسودان، حيث نظم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لقاء جمع البرهان مع نخبة من الإعلاميين.

وفي كلمته، أثنى البرهان على تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية في إفشال مخططات قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن الشعب السوداني لن يتسامح مع هؤلاء "المتمردين والمرتزقة".

وأكد البرهان أنه لا مكان للدعم السريع في السودان، مشددا على أن قرار الشعب هو إنهاء هذا التمرد بشكل قاطع.

وفي سياق حديثه عن المفاوضات الجارية، أوضح البرهان أن السودان رفض المشاركة في مفاوضات جنيف بسبب عدم تلبية الدعوة لمتطلبات البلاد.

وترحم رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي على أرواح الصحفيين الذين سقطوا ضحية لقوات الدعم السريع، ودعا لإنشاء صندوق لدعم الصحفيين المتضررين من الحرب.

وأطلق الرزيقي مبادرة لإعادة تأهيل المؤسسات الإعلامية التي دمرتها الحرب، مؤكدا أهمية تقديم خدمات التأمين الصحي والدعم اللازم للصحفيين.

واختُتم اللقاء بمداخلات من عدد من الصحفيين والإعلاميين، الذين دعوا إلى تعزيز دور الصحافة وتمكين المؤسسات الإعلامية من الوصول إلى المعلومات لخدمة الرأي العام.