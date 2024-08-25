اقتحامات ليلية لبلدات الضفة وشهداء الأقصى تشتبك مع الاحتلال بمخيم بلاطة

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من بلدات الضفة الغربية المحتلة بعد منتصف الليل وفجر اليوم الأحد من بينها مخيم بلاطة شرقي نابلس، حيث قوبلت بوابل كثيف من رصاص كتائب شهداء الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة مواطنا فلسطينيا بعد مداهمة منزله بالمخيم. كما داهمت عددا آخر من المنازل، وأجرت تفتيشا دقيقا لها.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تصديها بالرصاص الكثيف للقوات المقتحمة. كما أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق الرصاص ودوي انفجارات في المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر عبوش جنوبي طولكرم بالضفة الغربية، واقتحمت أيضا قرية الجلمة شمال جنين ومدينة الخليل جنوب الضفة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة حوسان غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع. كما اقتحمت بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية، وداهمت منزل المتهم بتنفيذ عملية كيدوميم.

وفي وقت سابق أمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي نابلس بعد أن اقتحم مستوطنون منطقة خلة العبهر في البلدة، وقد اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، وثّقت منصات فلسطينية جانبا منها.

كما أوضحت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال مناطق في نابلس، من بينها تعمد آلية عسكرية الاصطدام بمركبة في بيت فوريك شرق نابلس، واندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال هناك، في حين عمد مستوطنون إلى إحراق أراضٍ في قرية صرة جنوب غرب نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أهالي القرية هبوا للتصدي لهجوم المستوطنين، مما أدى لاندلاع مواجهات بين الطرفين لم يتضح على الفور ما إذا كان نجم عنها ضحايا من عدمه.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت سابق من أمس السبت إنه ورده بلاغ عن اقتحام عشرات الإسرائيليين الملثمين، الذين قدموا من مستوطنة إيتمار، قرية روجيب، مما أدى لأضرار في عدد من المركبات الفلسطينية.

وأضاف أن مواجهات وقعت وتم تبادل رشق حجارة بين المستوطنين والفلسطينيين الموجودين هناك. وادعى جيش الاحتلال أنّه "أوقف اعتداءات المستوطنين".

فرار مستوطنين من أطراف قرية روجيب بنابلس بعد تصدي الفلسطينيين لهم#فيديو pic.twitter.com/YJgv4Fiiqe — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 24, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم صباح أمس السبت أحياء في نابلس انطلاقا من حاجز صرة العسكري غربي المدينة، وشن اعتقالات خلال الاقتحام، وتمركزت قوات الاحتلال هناك ودهمت بناية سكنية.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أمس السبت في منطقة عصيدة عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل، وأطلق الجنود الإسرائيليون خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز الدمع باتجاه المواطنين، واعتدوا على شاب بالضرب بعد احتجازه.

وأمس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت، وأطلقت الرصاص الحي بمنطقة السهل، كما اقتحمت أيضا طولكرم وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية بعد عمليتها العسكرية هناك.