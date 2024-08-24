مواجهات شرق الخليل ومستوطنون يقتحمون بلدة قرب نابلس

اندلعت مواجهات -اليوم السبت- بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها بلدة سعير شمال شرق الخليل، في حين اقتحم مستوطنون بلدة روجيب شرقي نابلس، في ظل استمرار حملة الاحتلال العسكرية بمختلف مناطق الضفة الغربية.

وأوضح مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت روجيب بعد أن اقتحم مستوطنون البلدة، وقد اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين وثقت منصات فلسطينية جانبا منها.

تغطية صحفية: مشاهد حصرية توثق هجوم مستوطنين على خلة العبهر شرق قرية روجيب جنوب شرق نابلس، وشبان يتصدون لهم. pic.twitter.com/DZkhf0Rzz9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 24, 2024

كما أوضحت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال مناطق في نابلس من بينها تعمد آلية عسكرية الاصطدام بمركبة في بيت فوريك شرق نابلس، واندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال هناك، في حين عمد مستوطنون إلى إحراق أراضٍ في قرية صرة جنوب غرب نابلس.

وقد اقتحم الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم- أحياء في نابلس انطلاقا من حاجز صرة العسكري غربي المدينة، وشن اعتقالات خلال عملية الاقتحام، وتمركزت قوات الاحتلال هناك ودهمت بناية سكنية.

ووفق مصادر محلية، فقد تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامها نابلس، قبل أن تنسحب منها، إلى جانب اقتحام قرية تل غربي نابلس، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

كما اندلعت اليوم مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل، وأطلق الجنود الإسرائيليون خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، واعتدوا على شاب بالضرب بعد احتجازه.

في تطور آخر، قالت شبكة القدس الإخبارية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير بلوط غرب بمحافظة سلفيت، وأطلقت الرصاص الحي بمنطقة السهل.

طولكرم وقلقيلية

وقد اقتحمت قوات الاحتلال اليوم طولكرم وخلفت دمارا كبيرا بالبنية التحتية بعد عمليتها العسكرية بالمخيم، في حين أكدت المقاومة الفلسطينية استمرارها في التصدي -بدعم من الأهالي- لقوات الاحتلال، في أعقاب اقتحام آخر نفذته القوات الإسرائيلية وداهمت خلاله ورشة بناء قرب بلدة الفندقومية جنوب جنين.

مراسل #الجزيرة يرصد جانبا من الدمار الذي لحق بأحياء مخيم طولكرم بعد عملية عسكرية إسرائيلية#الأخبار pic.twitter.com/ZcPfnjfy4o — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 24, 2024

وقد أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن قوات الأمن عثرت على الإسرائيليين الاثنين اللذين دخلا قلقيلية شمالي الضفة اليوم واختفيا بعد دخولهما المدينة لإصلاح سيارتهما، مشيرة إلى أنهما "لم يصابا بأي أذى، وأنهما تعرضا لهجوم من قبل الفلسطينيين هناك".

وكانت القناة الـ14 أكدت اختفاء الإسرائيليين الاثنين ودخول القوات إلى هذه المدينة للبحث عنهما، وأن الجيش تعرض لإطلاق نار خلال محاولته العثور عليهما.

#عاجل| قوات كبيرة من جيش الاحتلال تنتشر في مدينة قلقيلية pic.twitter.com/E2KweJbpDj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2024

وقد أفاد مراسل الجزيرة اليوم بأن قوات مشاة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير أبو مشعل غربي رام الله بالضفة، والتي تتصاعد فيها حملات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل الحرب المدمرة على غزة والمستمرة لليوم الـ323 دون هوادة.