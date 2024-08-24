كينيدي ينسحب من سباق الرئاسة الأميركية ويدعم ترامب

أعلن المرشح الأميركي المستقل روبرت كينيدي جونيور انسحابه من سباق الرئاسة وتأييده المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهي عملية إعادة تنظيم في المرحلة المتأخرة من السباق الرئاسي، ويمكن أن تعطي الرئيس السابق دفعة متواضعة من أنصار كينيدي.

وقال كينيدي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن استطلاعات الرأي الداخلية الخاصة به أظهرت أن وجوده في السباق من شأنه أن يضر ترامب، ويساعد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على الرغم من أن استطلاعات الرأي العامة الأخيرة لا تقدم إشارة واضحة إلى أنه يحدث تأثيرا كبيرا على دعم أي من المرشحين من الحزبين الرئيسيين.

وهاجم كينيدي (70 عاما) في مؤتمره بولاية أريزونا المتأرجحة الحزب الديمقراطي واتهمه بالانحراف عن قيمه الأساسية، وأنه أصبح حزب الحرب والرقابة والفساد وشركات الأدوية وأصحاب الأموال، حسب تعبيره.

وتطرق كينيدي، في بداية حديثه إلى أنه كان في الأصل ديمقراطيا، لكنه ترك الحزب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب توجهات الحزب، ولذلك قرر من أجلها دخول السباق كمستقل.

وكان كينيدي، وهو ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، قد حاول منافسة جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر لاحقا الانسحاب منه والترشح مستقلا.

ترحيب ومعارضة

وأشاد ترامب خلال خطاب له في مدينة فينكس بولاية أريزونا بروبرت كينيدي، وقال إن كينيدي يعرف عن كثب المخاطر التي يتعرض لها القادة الذين يقفون في وجه المؤسسة السياسية الفاسدة بأميركا، وإن لديهما وجهات نظر مشتركة.

كما قال ترامب إنه سيعمل على تشكيل لجنة رئاسية مستقلة للتحقيق في محاولات الاغتيال، وإن اللجنة ستعمل على الكشف عن كل الوثائق المتبقية والمتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي، الذي اغتيل في أوستن بولاية تيكساس عام 1963.

من جهتها، عارضت غالبية أعضاء عائلة كينيدي قرار دعمه الرئيس السابق، وقالت شقيقته كيري، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن "قرار شقيقنا بوبي تأييد ترامب اليوم هو خيانة للقيم التي يعتز بها والدنا وعائلتنا".

وأضافت في البيان الذي وقعه أيضا 4 أشقاء آخرين "إنها نهاية حزينة لقصة حزينة".

وجاء انسحاب كينيدي غداة خطاب حماسي ألقته هاريس في شيكاغو، حيث قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي لها للرئاسة، وبدأت الشوط الأخير الذي يستمر 10 أسابيع حتى يوم الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.