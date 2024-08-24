الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين بعد حملات دهم وتفتيش لمنازلهم.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة نابلس انطلاقا من حاجز صرة العسكري غربي المدينة.

وأكد أن قوة إسرائيلية اعتقلت مواطنَين اثنين، خلال اقتحامها المدينة، وتمركزت في شارع عصيرة وسطها، ودهمت بناية سكنية، واعتقلت مواطنًا بعد تفتيش منزله.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس. pic.twitter.com/amIUOAH8qG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 24, 2024

كذلك اعتقلت مواطنًا آخر بعد دهم منزله في بلدة بيت إيبا شمال غربي المدينة.

ووفق مصادر محلية، فقد تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامها لمدينة نابلس، قبل أن تنسحب منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غربي نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

#متابعة | مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب معتز عبد السلام عصيدة خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس. pic.twitter.com/ph32tQPtvH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2024

اعتداءات ومواجهات

وفي الضفة أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات مشاة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير أبو مشعل غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل بالضفة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

واعتدت على شاب بالضرب المبرح بعد احتجازه، كما حظرت التجوال في المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها.

مناطق عازلة

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقامت إسرائيل مناطق عازلة شمال الضفة الغربية، تجاوزت المساحة الأساسية المقررة أمنيا عند إنشاء جدار الفصل، خصوصا في محافظة طولكرم.

وحولت الأراضي الزراعية إلى مناطق عازلة في 16 قرية وبلدة، بزعم مخاوف من تكرار أحداث طوفان الأقصى في مستوطنات خلف الجدار، انطلاقا من شمال الضفة.

وقد أضاف الواقع الجديد مزيدا من التعقيد على حياة الفلسطينيين في الضفة وأضرّ بهم اقتصاديا.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة قبل 10 أشهر على قطاع غزة.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، فقد خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة 640 شهيدا ونحو 5400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.