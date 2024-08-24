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عاجل| 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن بألمانيا

24/8/2024-|آخر تحديث: 24/8/202412:39 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة