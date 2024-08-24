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قتلى وجرحى في حادث طعن بمدينة زولينغن في ألمانيا

Police officers secure the area of an incident, after several individuals were killed on Friday night when a man randomly stabbed passers-by with a knife, at a city festival in Solingen, Germany, August 24, 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
الشرطة تطوّق مكان الهجوم في مدينة زولينغن بألمانيا (رويترز)
24/8/2024-|آخر تحديث: 24/8/202401:40 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بسكين الجمعة خلال مهرجان في زولينغن بغربي ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقا لصحيفة بيلد اليومية، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح.

ووقع الهجوم في "فونهوف"، وهو سوق وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.

وذكرت صحيفة محلية أن السلطات طلبت من السكان مغادرة وسط المدينة، في حين تم تعليق المهرجان بشكل مؤقت، وسُمع صوت صفارات الإنذار حول وسط المدينة، كما حلقت مروحيات فوق المنطقة.

وقال فيليب مولر أحد منظمي المهرجان على المسرح، وفقا للتقرير، إن رجال الإسعاف يكافحون لإنقاذ حياة 9 أشخاص.

المصدر : وكالات