قتلى وجرحى في حادث طعن بمدينة زولينغن في ألمانيا

سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بسكين الجمعة خلال مهرجان في زولينغن بغربي ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقا لصحيفة بيلد اليومية، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح.

ووقع الهجوم في "فونهوف"، وهو سوق وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.

وذكرت صحيفة محلية أن السلطات طلبت من السكان مغادرة وسط المدينة، في حين تم تعليق المهرجان بشكل مؤقت، وسُمع صوت صفارات الإنذار حول وسط المدينة، كما حلقت مروحيات فوق المنطقة.

وقال فيليب مولر أحد منظمي المهرجان على المسرح، وفقا للتقرير، إن رجال الإسعاف يكافحون لإنقاذ حياة 9 أشخاص.