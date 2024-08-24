صدمة بألمانيا بعد هجوم دام بسكين غرب البلاد

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت اعتقال مشتبه به في هجوم بسكين أوقع 3 قتلى وعدة جرحى مساء أمس الجمعة خلال مهرجان احتفالي غرب البلاد، وسط توقعات بوجود "دوافع إرهابية" وراء الهجوم الذي خلف صدمة كبيرة في البلاد.

وقالت شرطة دوسلدورف (غرب) إنها تتحقق مما إذا كان للشخص المعتقل "صلة بالجريمة" التي وقعت في مدينة زولينغن، كما قال المدعي العام إنه "لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".

وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على "ضرورة اعتقال المنفذ سريعا ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون" معبرا عن "صدمته" إزاء هذا الهجوم، كما أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن "أجهزة الأمن تقوم بكل ما بوسعها لتوقيف منفّذ الاعتداء وتحديد" الأسباب.

وتقع زولينغن التي يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة، قرب دوسلدورف شمال كولونيا. وكان الناس قد تجمعوا في المدينة مساء أمس في اليوم الأول من "مهرجان التنوع" الذي كان مقررا أن يستمر 3 أيام.

وكان مقررا أن تتخلله عروض موسيقية ومسرحية وفعاليات أخرى يشارك فيها كوميديون. كما كان متوقعا حضور ما يصل إلى 75 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة، لكن المنظمين أعلنوا أن الاحتفالات في زولينغن ألغِيت بسبب الهجوم.