عشرات الشهداء بمجازر جديدة للاحتلال في دير البلح وخان يونس

أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، في حين تدور اشتباكات ضارية بدير البلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق مُسيرات إسرائيلية النار على خيام نازحين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المراسل إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة حكر الجامع بدير البلح قصفت بالمدفعية أهدافا بالمنطقة، وسط اشتباكات مع المقاومة.

وفي دير البلح أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ومصابين في قصف طائرات الاحتلال مواطنين بمنطقة أبو عريف شرقي دير البلح وسط القطاع.

من جهتها قالت بلدية دير البلح إن 100 ألف مواطن نزحوا من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين، كما أفادت بخروج 20 مركز إيواء بالمدينة عن الخدمة.

وكان المراسل أفاد في وقت سابق بأن غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف شرقي دير البلح.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر إعلامية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.

⭕️ صور| أثناء انتشال طواقم الدفاع المدني شــهداء ومصابين في قصف منزل لعائلة "كلخ" في منطقة حي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/GJQwHH41jv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2024

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكتيبة في خان يونس صباح اليوم.

كما أفاد بارتفاع عدد ضحايا القصف الذي استهدف منزلا في حي الأمل بخان يونس إلى 11 شهيدا، وقال إن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية غربي مدينة رفح في جنوب القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل سكنية في منطقة جورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس.

وفي الشمال، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة على بيت لاهيا، كما نسف مباني سكنية بمنطقة دوار الكويت ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

كمائن واشتباكات

يأتي ذلك في حين شهدت محاور القتال في القطاع عمليات نوعية للمقاومة، أسقطت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، حسب ما أكدت كتائب القسام.

فقد أعلنت كتائب القسام اليوم استهدافها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت تلك الكتئاب أكدت أمس الجمعة أنها استهدفت بكمين مركّب عددا من آليات الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وقالت إنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح عند تقدمهم نحو منزل مفخخ في الحي ذاته.

في المقابل، أكد جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 12 آخرين في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جروحهم خطيرة.

كما أعلنت كتائب القسام أن عناصرها تمكنوا من استهداف آليات إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع ستار جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام -في بيان- أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح عند تقدمهم إلى منزل مفخخ بحي الزيتون، وأن مروحيات قد هبطت لإجلائهم.

وفي جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف 5 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي الحي ذاته، أكدت القسام أن مقاتليها استهدفوا -ظهر أمس- قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للتحصينات، وأنهم اشتبكوا مع أفرادها من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبثت القسام مشاهد قالت إنها لاستهدافها مركز قيادة وسيطرة، وحشودا للجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم"، بطائرة "زواري" انتحارية.

من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت خلال مواجهات حي الزيتون جنود العدو وآلياتهم بقذائف الهاون.

وفي تل الهوى بمدينة غزة، أعلنت سرايا القدس الاشتباك مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت سرايا القدس قصف "أسدود" و"عسقلان" وقاعدة زيكيم في غلاف غزة برشقات صاروخية.